Ubriaco molesta barista a Gonzaga: denunciato 44enne

MANTOVA Ha abusato di alcolici. In evidente stato di alterazione, anziché andare a casa, ha pensato di esibirsi mostrando inizialmente i genitali alla barista che stava lavorando in un bar del centro di Gonzaga, iniziando poi un atto di autoerotismo.

L’insolito modo di approccio al gentil sesso è stato prontamente interrotto da un avventore del bar attratto dalle urla della donna oggetto del desiderio.

L’arrivo immediato dei Carabinieri di Gonzaga ha permesso l’identificazione del soggetto, un rumeno 44nne del luogo, ed il suo successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di violenza sessuale.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.