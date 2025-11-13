Calcio Terza Categoria – Casalmoro, parla mister Perfetto: “Guai a sottovalutare la Solarolese”

CASALMORO Dopo il prezioso successo sul campo dell’Atletico Manfro, il Casalmoro si prepara ad affrontare nel prossimo turno del girone B della Terza categoria di Cremona la Solarolese, ora distante tre punti. Una sfida che, come conferma l’allenatore Perfetto, desta attenzione: «I nostri prossimi avversari in trasferta non hanno ancora conquistato punti, ma non vorrei che riuscissero a farlo proprio contro di noi». Domenica scorsa, ammette Perfetto, i primi venti minuti contro l’Atletico Manfro sono stati complicati, ma la squadra ha saputo imporsi con autorità: «Come squadra debuttante in Terza categoria, al momento non possiamo lamentarci. La classifica è buona e speriamo di proseguire su questa strada». Un risultato positivo contro la Solarolese sarebbe fondamentale anche in vista del successivo turno, quando il Casalmoro affronterà in trasferta l’Oratorio Cava Digidue, attuale capolista. «Sarà una partita molto difficile, ma prima dobbiamo concentrarci sulla Solarolese e affrontarla con la massima attenzione per uscire dal campo con la vittoria», conclude Perfetto, che monitora qualche acciaccato e conferma: «Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo».