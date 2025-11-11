Un 65enne di Quistello truffato da una finta operatrice bancaria: denunciata una 28enne

QUISTELLO – Un 65enne di Quistello è stato raggirato da una falsa operatrice dell’Unicredit, che lo ha indotto a versare 5.000 euro su un conto corrente a lei riconducibile. Accortosi della truffa solo dopo alcuni giorni, l’uomo ha sporto denuncia ai Carabinieri di Quistello, che attraverso indagini bancarie hanno identificato la presunta responsabile, una 28enne residente a Napoli. La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per truffa. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, e la colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo.