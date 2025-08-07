Una giornata di danza e cultura a Rodigo nel ricordo della piccola Benedetta

RODIGO/PIUBEGA – “Un sogno nel cassetto”, ovvero un progetto teso a promuovere e valorizzare la danza, nello specifico quella classica e quella contemporanea. Un evento che ha tra le sue finalità anche quello di creare i presupposti per momenti di socializzazione e ricordare la passione e l’entusiasmo che vivevano in una bimba, Benedetta Sinico, scomparsa prematuramente in un drammatico incidente stradale a inizio luglio del 2011, insieme a sua madre Ornella Galfredi.

Presentato ieri mattina in sala consiliare a Rodigo l’evento dal titolo “Un sogno nel cassetto”, che si terrà al palazzetto dello sport di Rivalta sul Mincio nell’intera giornata di domenica 26 ottobre. Ad illustrare i motivi di fondo del progetto, che tra l’altro ha anche finalità sociali e umane, vi erano i sindaci di Rodigo e di Piubega, Gianni Grassi e Maria Cristina Zinetti, Claudio Sinico, papà di Benedetta, ideatore dell’iniziativa e punto di riferimento dell’associazione omonima, ed i suoi più stretti collaboratori: Sara Chiggiato, insegnante di danza che opera nella scuola di Fossato l’L Dance Studio di Manuela Saccardi, in quella di Peschiera del Garda e Castel Goffredo, e Marco Ogliosi, responsabile tecnico del service audio e luci.

«Il mio desiderio con questo progetto – ha sottolineato Sinico – è provare, in un clima di entusiasmo e di armonia dove la competitività ha un ruolo marginale, a creare le condizioni per la realizzazione di un sogno. Quel sogno che cullava Benedetta. L’intento mio e di chi è al mio fianco è allestire un evento di respiro interregionale all’insegna della danza, della convivialità, della crescita, dello scambio d’esperienze e soprattutto di tanti sorrisi».

Dal canto loro hanno ribadito i sindaci Grassi e Zinetti: «Sin dal momento in cui il progetto ci è stato presentato, ne abbiamo condiviso subito le finalità. Un evento che nel ricordo di una bimba appassionata della danza, vuole essere lo strumento per consentire di realizzare quel sogno a cui lei teneva tanto».

Il programma della giornata prevede al mattino le lezioni di danza classica, alla scuola di Fossato di Rodigo, e contemporanea tenute da nomi illustri del settore quali Dorian Grori e Michele Merola. Nel pomeriggio invece si terranno le prove palco e le esibizioni. Al termine della serata sarà assegnata una borsa di studio a chi maggiormente si è posto in evidenza.

L’iniziativa è aperta a tutte le scuole di danza non solo della provincia di Mantova e chi desidera partecipare con i propri allievi può inviare una mail di adesione all’indirizzo: unsognonelcassetto25@gmail.com. L’evento è gratuito tanto alle scuole quanto a chi desidera assistere alla perfomance.