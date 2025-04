Progetto Mincio, domani via al monitoraggio: in campo due Istituti Superiori e un Istituto Comprensivo

MANTOVA – Dopo mesi di attività di addestramento alle analisi nelle singole scuole il Progetto Mincio si appresta a tornare in campo per il 35esimo anno, un record mondiale per progetti di reti di scuole. Lo farà con la giornata canonica di monitoraggio, sempre molto complessa sul piano organizzativo, ma resa possibili dalla esemplare collaborazioni tra scuole, enti locali, associazioni e aziende private che da tempo caratterizza le iniziative promosse da Labter-Crea. In realtà, la giornata canonica è stata preceduta da altri interventi in campo (2 dicembre 2024, 28 marzo e 1 aprile 2025), a cura delle 6 classi Terze del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’IS Fermi, coordinate dalle professoresse Anna Leggio, Monica Baldini e Valentina Fochi. La sequenza dei monitoraggi sarà conclusa dall’escursione del 2 maggio sul Lago Superiore a cura di due classi seconde della scuola secondaria di Primo Grado Sacchi dell’Ic Mantova 2, tutorate da una Classe Quarta di Chimica dell’IS Fermi coordinata dal prof. Cristian Soncini.

Indagine ambientale

e tutoraggio

Attori della giornata canonica di monitoraggio saranno: gli allievi delle 4 Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado (Sspg), Istituto Comprensivo Goito con i professori Sonia Grizzi (referente per l’EA dell’IC Goito), Tiziana Benlodi, Fabiola Magalini, Antonio Nobile la classe 4D Articolazione Produzioni e Trasformazioni dell’Istituto Superiore Strozzi di Mantova, con i professori Matteo Bertellini e Isabella Ferrini e con gli assistenti tecnici Paolo Mazzucco e Matteo Della Vecchia; le classi 4cch Materiali, 3cbio, 4abio, 4bbio Biotecnologie dell’Istituto Superiore Fermi di Mantova, suddivise in gruppi coordinati dai professori Cristian Soncini (referente del Progetto), Carlo Sai, Alda Sanguanini, Francesca Scanga, Cristiana Bregola, Rossana Abbonizio, Emma Facchinieri, Luca Lamarca, coadiuvati dalla prof. Adelia Pezzini, ex docente del Fermi, dall’ex coordinatore di Labter.Crea, Massimo Codurri e dall’attuale coordinatore del laboratorio territoriale, Sandro Sutti. Queste classi si focalizzeranno sulle analisi chimico-fisiche e batteriologiche, integrate da un campionamento finalizzato alla ricerca delle Microplastiche. I risultati ottenuti dalle scuole verranno discussi in classe; successivamente verranno confrontati con quelli ottenuti dai laboratori della whiteLab di Roncoferraro, per una valutazione delle eventuali discrepanze e una discussione sulle ragioni di tali discrepanze.