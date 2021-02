Una scheggia lo ferisce gravemente alla coscia: ricoverato un operaio di 20 anni

GONZAGA – Un infortunio sul lavoro dalla dinamica quasi assurda e che, per fortuna, non ha avuto conseguenze peggiori: la ferita riportata da un giovane operaio di vent’anni è stata grave ma comunque non tale da cagionare danni permanenti o conseguenze ancora più pesanti.

Il fatto è avvenuto ieri mattina in una azienda di trasporti e logistica a Palidano di Gonzaga: durante un’operazione di carico e scarico il giovane – secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Gonzaga intervenuti sul posto insieme ai tecnici della medicina del lavoro di Suzzara – si sarebbe appoggiato a un bancale in legno e qui una grossa scheggia è andata a conficcarsi pericolosamente nella coscia del 20enne.

Immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Mantova, il giovane è stato sottoposto ad un intervento di estrazione della scheggia e di sutura della profonda ferita riportata.