Al via il tesseramento 2021 della Pro loco di Solferino

SOLFERINO – Riapre ogni sabato dalle 9.30 alle 11.30 la sede della Pro Loco che invita i cittadini al tesseramento annuale e dà seguito agli eventi in corso di programmazione, come ad esempio i mercatini previsti nella seconda domenica di ogni mese e le mostre nella torre gonzaghesca.

L’associazione si prefigge la promozione del turismo, della cultura e delle tradizioni del proprio territorio. Purtroppo anche la Pro loco ha subito i danni causati dalla pandemia, in quanto si è reso necessario annullare molti eventi importanti per il paese come il “Giugno Solferinese”, culminante nella fiaccolata internazionale della Croce Rossa.

Tuttavia tali difficoltà non sono riuscite a fiaccare l’animo dei soci. A riprova di ciò le iniziative dello scorso dicembre 2020: “A Natale acquista a Solferino” e, in occasione del Giorno della Memoria, “Volti… non numeri”. Oggi la Pro Loco si può fregiare anche del ruolo di referente per il territorio mantovano in quanto punto di raccolta dei quadrotti di lana da inviare alla Pro Loco di Montichiari, partecipando all’iniziativa di raccolta fondi in aiuto ai centri contro la violenza nei confronti delle donne.