Calcio Seconda Categoria – La Casteldariese conferma la fiducia a Barraco

CASTEL D’ARIO Michele Barraco incassa la fiducia della società dopo la sconfitta interna per 1-0 di domenica scorsa col Sant’Egidio San Pio X. Questo passo falso segue quello del turno precedente a Pomponesco, secondo ko di fila esterno dopo quello con la Voltesi. Sono 32 i punti conquistati nel girone P della Seconda categoria mantovana dai bianconeri, che di recente hanno regolato per 4-0 il Sermide attuale capolista. Nel prossimo turno sono attesi a Poggio dalla Poggese di Emanuele Negrini, distante 13 lunghezze. «L’affronteremo col coltello fra i denti – afferma il diesse Rudy Tavernelli – . Bisogna fare punti, altrimenti rischiamo di non disputare i play off. Mancano nove gare. La squadra è stata costruita per puntare in alto e deve centrarli».