Tornano i cosplayer al Parco Sigurtà

Valeggio Sul Mincio Torna al Parco Giardino Sigurtà, a due passi dalla nostra provincia, uno degli eventi più amati e più attesi: il Magico Mondo del Cosplay che quest’anno diventa maggiorenne.

L’evento, infatti, è giunto alla sua diciottesima edizione e nel tempo è diventato un punto di riferimento in Italia per cosplayer e per tutti gli appassionati di fumetti, cartoni animati e del mondo fantasuy.

Per l’edizione 2024 tantissimi cosplayer, animazione con la crew di Think Comics, giochi e tanta musica con il concerto “Giorgio Vanni & i Figli di Goku – Special Guest: Ammiraglio Max” in programma sabato 31 agosto alle 19 e con il concerto di Cristina D’Avena con i Gem Boy di domenica 1 settembre alle 19.30 arricchiranno le due giornate in uno dei parchi naturalistici più belli al mondo.

Madrina dell’evento, anche per l’edizione 2024, Giorgia Vecchini, cosplayer di fama internazionale.

Sarà possibile acquistare il biglietto-cosplayer per l’evento sul sito www.sigurta.it nella sezione dedicata fino alle ore 24 del 29 agosto.

Il costo del biglietto-cosplayer acquistato online sarà di cinque euro solo per chi entrerà al Parco completamente vestito in abiti cosplay e permetterà l’ingresso per entrambe le giornate dell’evento sia di sabato che di domenica.