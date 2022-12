Curtatone, Gelati si dimette: “Orgoglioso di aver servito il mio paese”

CURTATONE – Cambiamenti all’interno della giunta di Curtatone: l’assessore Luigi Gelati ha rassegnato le dimissioni. Questa sera, durante il consiglio comunale, la surroga.

Una scelta dettata da motivi personali comunicata nei giorni scorsi al sindaco e che nella seduta di questa sera del consiglio comunale diventerà effettiva con la conseguente nomina del nuovo assessore al territorio, alla sicurezza ed ai lavori pubblici. «Sono orgoglioso di aver servito il mio territorio, dove sono nato e cresciuto – spiega l’assessore Luigi Gelati -. Non sono un uomo da scrivania, ma uno a cui piace stare tra la gente per vedere i problemi e cercare, se possibile, di risolverli». Un impegno alla cui base, sottolinea Gelati – che ha alle spalle una lunga esperienza quale amministratore sia nelle fila della maggioranza che della minoranza – c’è sempre stata la passione.

«Ho ricevuto le dimissioni – ha spiegato il sindaco di Curtatone Carlo Bottani – e ora affronteremo col gruppo consigliare la questione delle deleghe. Ringrazio l’assessore Gelati per l’apporto di questi anni: senza di lui non sarei diventato sindaco. É un grande assessore, sempre al servizio dei cittadini: un esempio per me sia come amministratore che come uomo».

Gelati aveva affiancato Bottani anche durante il primo mandato, ricoprendo i medesimi assessorati. Questa sera, dunque, durante il consiglio comunale, è in programma la surroga quale consigliere comunale e la nomina del nuovo assessore.