Hockey su pista – I baby del Roller Suzzara fanno un figurone a Scandiano

SCANDIANO (Re) Se la prima esperienza di Minihockey a Correggio era stata appassionante, per la giovane e folta truppa “capitanata” da Giada Martino, la seconda giornata a Scandiano ha confermato il grande entusiasmo che gravita attorno a questo nuovo sodalizio che ha riportato l’hockey su pista a Suzzara.Per la seconda volta consecutiva Suzzara ha portato il gruppo più folto di atleti a questa manifestazione che sta dando buoni frutti non solo all’UVP. I Numeri stanno crescendo molto nella zona 3 appunto quella di Emilia, Marche e questa fetta di Lombardia così vicino all’Emilia.Tutte le società dimostrano di lavorare bene e stanno portando, a queste competizioni, che poi sono il termometro del settore giovanile, molti giovanissimi che giocano e si divertono col giusto entusiasmo. Erano presenti il Pico mirandola, l’Amatori Modena, Il Correggio, Il Roller Scandiano e le “cugine” Rotellistica Scandianese e UVP Roller Suzzara. E si, le due società si possono definire proprio cugine poiché il responsabile tecnico della Rotellistica Scandianese, Massimo Barbieri, è lo stesso che, assieme a Giada e Gilberto Leonardi (Rispettivamente capitana della Rotellistica femminile all’epoca della rinascita del Suzzara e il vice presidente della rotellistica) hanno voluto fortemente che l’Hockey a Suzzara riprendesse vita e forma.Domenica 14 gennaio al Minihockey organizzato a Scandiano dalla società Roller, i bambini di Giada Martino e Alice Montoni si sono distinti sotto tutti gli aspetti: per quantità, per educazione (come ci tiene a sottolineare la loro maestra), per sportività e voglia di crescere.Al Minihockey non ci sono risultati essendo attività non agonistica ma è certo che presto anche gli atleti Suzzaresi sapranno farsi valere.Altro aspetto interessante a Suzzara che ci sono tantissimi atleti ben suddivisi fra maschi e femmine garantendo così per il futuro sia la ripresa agonistica nel campionato maschile che in quello femminile che sono parte degli obbiettivi della società. I prossimi appuntamenti in vista per il Minihockey sono previsti a Mirandola l’undici febbraio, a Correggio il 21 aprile e ancora a Scandiano il 19 maggio.La speranza per la società UVP Roller Suzzara è di poter portare presto questa manifestazione a far tappa anche nella cittadina lombarda, sarebbe il suggello di tanti sforzi di rivedere giocare a Hockey.Grazie a tutte queste prospettive la società vede il futuro roseo e presto ci sarà anche un incontro con i gestori del Palaroller per vedere di riportare dentro questa struttura una fettina di storia che si ripete.