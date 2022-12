Viadana – Il sindaco Cavatorta: “Per la prima volta dal 2005 approviamo l’esercizio entro i termini”

Viadana Laddove possibile, l’amministrazione guidata da Nicola Cavatorta ha cercato di mantenere intatte le tariffe in essere rispetto al passato evitando l’applicazione di aumenti. Questa la ratio con cui l’esecutivo, durante il consiglio di ieri sera ha portato ai voti dell’assemblea la determinazione delle aliquote Imu per il 2023, proponendo di mantenerle invariate rispetto al 2022. In una congiuntura economica complessiva tutt’altro che semplice, l’amministrazione ha scelto appunto di andare incontro alle esigenze della cittadinanza anche per quanto concerne i servizi a domanda individuale come quelli che fanno riferimento all’anno scolastico 2022/2023: refezione, trasporto e retta dell’asilo nido sono rimasti invariati e non subiranno aumenti rispetto all’annata precedente. Discorso analogo anche per i regolamenti afferenti alla sfera sociale.

Per quanto concerne invece la destinazione dei proventi del Codice della Strada, le risorse raccolte saranno destinate alla segnaletica verticale ed orizzontale e all’assistenza per la videosorveglianza. Inoltre, tramite una apposita delibera dello scorso 29 novembre, la giunta aveva confermato le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per il 2023. Nessun ritocco nemmeno per l’Addizionale Irpef che resterà invariata, così come sono da confermare le tariffe per i servizi cimiteriali e per l’installazione di lampade votive applicate nell’anno 2022 anche per il 2023. Infine, i diritti di segreteria per i procedimenti relativi allo Sportello Unico Edilizia nel 2023, subiranno solo l’adeguamento Istat, così come per il costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.