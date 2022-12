Sabbioneta – Il 30 consiglio comunale: in programma variazioni al bilancio di previsione

Sabbioneta Il consiglio comunale si riunirà ancora prima della fine dell’anno. Il 30 dicembre alle 18, infatti, il consesso dovrà ratificare una variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione accantonato ai fini della liquidazione degli arretrati contrattuali relativi al rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2019-2021, approvare le aliquote e le detrazioni Imu anno 2023, l’applicazione dell’addizionale comunale sull’Imposta sul reddito delle persone fisiche e la determinazione delle aliquote e delle esenzioni per l’anno 2023.

L’amministrazione, inoltre, intende esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Prevista l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 coi relativi allegati e la nota di aggiornamento al Dups.

Gli altri due punti all’ordine del giorno riguardano la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune e l’istituzione di una commissione temporanea per approfondimenti sulla proposta di un regolamento comunale di polizia urbana, educazione alla legalità ed alla convivenza civile, secondo le indicazioni contenute nell’art. 14 del regolamento relativo al funzionamento del consiglio comunale.