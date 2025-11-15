Villimpenta, dai bimbi della scuola materna doni alla Caritas

VILLIMPENTA – Prima di essere un vescovo e successivamente essere proclamato Santo, Martino era un soldato romano che prestava servizio nella guardia imperiale. La leggenda di San Martino racconta di come una sera, durante una delle ronde di sorveglianza che era tenuto a eseguire, egli incontrò un mendicante infreddolito, coperto solo da pochi stracci. Impietosito da quell’uomo che tremava e che sicuramente sarebbe morto prima dell’alba, Martino si sfilò il mantello bianco che simboleggiava la sua appartenenza all’Impero, e con la spada lo tagliò a metà, consegnandone una parte al poveretto. Una storia millenaria che ha in qualche modo ispirato i bimbi e le maestre Giovanna e Alessia della scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice di Villimpenta nel recarsi alla sede locale della Caritas diocesana con le loro “scatole del sorriso”. «Prendendo spunto dal gesto gentile di San Martino – spiegano le maestre – abbiamo pensato di proporre una piccola ma significativa iniziativa di “solidarietà”: chiedere ad ogni bimbo di portare a scuola un piccolo oggetto personale ancora in buono stato, come ad esempio un pupazzetto, matite colorate, libricini o gommine per cancellare e poi consegnare tutto il materiale, dopo averlo messi in uno scatolone decorato con la scritta “Per un bambino che voglio far sorridere”, alle volontarie della Caritas di Villimpenta. Donare ai più bisognosi è una manifestazione di misericordia strettamente connessa ai doveri di un buon cristiano. Ma al contempo è anche una forma di giustizia. E il gesto compiuto dai bimbi delle sezioni “mezzani” e “grandi” si pone in continuità con la sensibilità ed il sostegno che ogni anno lo storico asilo villimpentese fondato dal compianto don Ezio Foglia non fa mancare alla Caritas. Questa iniziativa non solo porta gioia a bambini meno fortunati ma insegna anche ai più piccoli il valore della generosità e della condivisione. La spontaneità e la semplicità dei bambini restano l’espressione più autentica di una comunità attenta a chi fa più fatica.

Matteo Vincenzi