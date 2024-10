Viola le restrizioni domiciliari, arrestato 37enne

BORGO MANTOVANO Nel pomeriggio del 14 ottobre i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, nel corso di servizio di controllo del territorio nei comuni di Ostiglia e Borgo Mantovano, hanno arrestato un 37enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per aver violato le prescrizioni imposte della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in Borgo Mantovano, a cui è sottoposto.

Nel tardo pomeriggio di lunedì i Carabinieri, durante il consueto controllo del territorio, mentre transitavano nel comune di Ostiglia, notavano il soggetto che, fuori dagli orari in cui è autorizzato a spostarsi in quel comune per motivi di lavoro, senza alcun giustificato motivo passeggiava sulla pubblica via. Poiché colto in flagrante violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale a cui è sottoposto, i militari lo hanno tratto in arresto.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari ed il trentasettenne, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, nella serata di ieri è stato trattenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova. Nella mattinata di martedì 15 ottobre si è svolta l’udienza per direttissima presso il Tribunale di Mantova: Il Giudice monocratico ha convalidato l’arresto operato legittimamente dai Carabinieri, rinviando al 15 novembre l’udienza, concedendo così i termini a difesa richiesti dal legale dell’arrestato.