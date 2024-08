Spari in centro a Viadana: i carabinieri identificano due giovani

VIADANA Paura in centro a Viadana ieri sera per dei colpi d’arma da fuoco esplosi nei pressi di un locale poco distante dal municipio e dalla caserma dei carabinieri. L’allarme è scattato poco dopo le 23. A quell’ora il centro era ancora abbastanza affollato da gente che cercava di sfuggire all’afa standosene all’aperto. Improvvisamente si sono sentiti dei colpi di pistola che hanno provocato un fuggi fuggi generale. Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno delimitato la zona, dove sono poi stati trovati alcuni bossoli subito repertati. E’ stato così appurato che gli spari erano stati esplosi con una pistola scacciacani. Questo non ha certo fermato le indagini dei militari, i quali grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere in zona hanno identificato e rintracciato gli autori della sparatoria, due giovani sui 2t anni, un italiano e un maghrebino, che sono stati denunciati. Non è ancora chiaro il motivo per il quale hanno sparato quei colpi. Tra l ipotesi c’è sia l’atto intimidatorio che la bravata, e vista la dinamica dei fatti e la scarsa per caratura criminale dei due soggetti, i carabinieri propenderebbero per la seconda ipotesi.