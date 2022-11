Scontro frontale tra due auto a Bozzolo. Muoiono madre e figlia di Cizzolo. Quattro feriti, due in gravi condizioni

BOZZOLO Un grave incidente si è verificato intorno alle 17 a Bozzolo lungo la Sp 10 all’altezza dell’incrocio con via Tezzoglio e la Sp 64. Due donne hanno perso la vita e altre 4 sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Le vittime sono Maria Arborio, 70 anni e la figlia Gianina Maria Mentel, 45 anni, entrambe rumene e residenti a Cizzolo. Le due donne erano a bordo di una Opel Corsa condotta dal figlio della 45enne, N.M., 20 anni, e accanto a lui C.M.. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente si sarebbe verificato uno scontro frontale fra l’Opel Corsa su cui viaggiavano le vittime e una Hynday i20 condotta da Tarek Charhour, medico chirurgo 60enne con al suo fianco la moglie, una 44enne che sarebbe tra i feriti gravi e che sarebbe stata trasportata in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la Opel Corsa viaggiava in direzione di Mantova quando si è scontrata frontalmente con la Hynday i20 che stava svoltando in direzione di Bozzolo. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dedgli agenti della Polizia Stradale di Mantova che ha eseguito i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Viadana, i mezzi del 118 con due auto medicalizzate con rianimatore a bordo e due ambulanza, e l’eliambulanza del 118 di Brescia. La Sp 10 è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente.