Volta – Bertaiola ci prova di nuovo. In campo per il terzo mandato

Volta Il sindaco Luciano Bertaiola si ricandida alla guida del Comune. È la sesta volta per il sindaco uscente, sceso in campo, in origine, nel 1990: in caso di successo, sarebbe il terzo mandato consecutivo.

«Ho atteso l’entrata in vigore della nuova legge che introduce il terzo mandato per rendere ufficiale la mia ricandidatura alla guida del Comune – parole di Bertaiola -. La scelta di chiedere ai cittadini la conferma per un terzo mandato nasce da una positiva valutazione che il gruppo uscente “Impegno per Volta” ha maturato sul lavoro corale svolto negli ultimi cinque anni, che sono stati molto impegnativi. Dapprima la pandemia Covid che è stata un banco di prova inimmaginabile per gli amministratori e per l’apparato del Comune: grazie all’impegno di tutti siamo riusciti ad essere presenti in modo autorevole e a garantire i servizi, il supporto e la vicinanza ai cittadini, unendo attorno a questo obiettivo tutta la comunità, le associazioni e le forze politiche. In seguito lo scoppio della guerra in Europa e la crisi energetica con l’esponenziale aumento dei prezzi che ha complicato la gestione ordinaria del comune, ma sopratutto quella degli oltre 25 tra cantieri e progetti avviati.

«Nonostante le criticità – prosegue Bertaiola – abbiamo continuato a lavorare con ferma determinazione per partecipare ai numerosi bandi di finanziamento e per far cogliere al nostro paese tutte le straordinarie opportunità di questo periodo storico ben sapendo che difficilmente si ripresenteranno nei prossimi anni. Le richieste di finanziamento presentate hanno avuto molto spesso esito favorevole consentendo al comune di potenziare i servizi per i cittadini, di rinnovare gli edifici e gli spazi pubblici, di piantare centinaia di alberi, di investire ingenti risorse nelle fonti rinnovabili, di sostenere le imprese e di avviare la rigenerazione delle aree dismesse. Il nuovo servizio di asilo nido, la nuova biblioteca con ludoteca, le tante iniziative culturali e di promozione, gli investimenti per la scuola, per gli impianti sportivi, per i parchi, per la riqualificazione di strade e piazze e il sostegno alle associazioni sono stati i caratteri distintivi del mandato. Riteniamo che la possibilità di continuare il cambiamento e il miglioramento in corso, possa rappresentare un valore aggiunto per il paese».

Antonia Bersellini Baroni