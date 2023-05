Calcio dilettanti – Campionati 2023-24 al via il 10 settembre

MILANO E’ deciso: via alle iscrizioni il prossimo 5 luglio (con chiusura dei termini differenziata, come al solito, per categoria), campionati regionali in partenza il 10 settembre: queste le prime date ufficializzate ieri pomeriggio dal Comitato Regionale Lombardia, riunitosi in mattinata in via Pitteri per programmare la stagione 2023/2024 del calcio dilettantistico lombardo.

Gli impegni delle Coppe invece precederanno, come al solito, i tornei veri e propri, scattando dal 27 agosto.

Importante sottolineare – come ha ricordato lo stesso presidente del Crl – che i costi restano invariati per le iscrizioni (il minimo consentito dalla Federazione) e ci sarà sempre la possibilità di rateizzare, oltre alla gratuità per le società di nuova affiliazione in Terza, nel calcio a 5 o nel calcio femminile.

Il presidente del Comitato Sergio Pedrazzini ha inoltre distribuito le deleghe ai consiglieri regionali, incarichi che resteranno tali fino a fine mandato. Dureranno fino alla fine del mandato anche le nomine dei membri della consulta regionale.

Diversi incarichi alla mantovana Paola Rasori: confermata alla Comunicazione Istituzionale, Rapporti con le Istituzioni e alla gestione Risorse Umane, sarà anche nella commissione Programmazione Gare e Regolamenti, Rapporti col Settore Giovanile Scolastico e presiederà la nuova commissione Giustizia Sportiva (che, specifichiamo, non si sostituirà al giudice sportivo), oltre ad avere la delega per i Rapporti con l’Attività di Calcio a 5.

Sarà invece nella consulta regionale delle società il presidente dell’Asola Massimo Tozzo.

Novità per la Coppa Lombardia di Seconda, Terza e Juniores, che cambierà completamente format, sdoppiandosi: avrà uno sviluppo in fase provinciale e regionale. Ci sarà in sostanza una vincente della provincia che poi accederà ad una fase regionale in primavera.

Questa novità è una sorta di esperimento, che potrebbe favorire l’iscrizione delle società mantovane, da sempre un po’ restie a disputare la competizione, a causa dei possibili costi per le eventuali lunghe trasferte da affrontare con un format “regionale” puro. Così facendo, invece, si potrebbe creare finalmente una valida alternativa al solito programma di amichevoli, giocando gare vere in preparazione al campionato.

Nel frattempo, spazio alle fasi finali della stagione tuttora in corso e, dal mese di giugno, alle riunioni presso le tredici Delegazioni lombarde, nel corso delle quali verranno anche consegnati i trofei alle compagini vincitrici dei rispettivi campionati di questa annata sportiva.

Per i club della provincia di Mantova l’appuntamento è fissato mercoledì 7 giugno alle 19 presso l’Hotel La Favorita, al Boma.