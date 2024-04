Castiglione, domenica iniziative per la Giornata dell’autismo

Castiglione In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, con il patrocinio del Comune, le associazioni “Alice nel paese delle meraviglie” e “Tsdc – Te sé de Castiù”, per domenica hanno organizzato un evento a Parco Desenzani, con ingresso da via Zanardelli. Dalle 15 alle 18 nell’area verde cittadina, Lucia sarà la truccabimbi, Vittorio farà le bolle di sapone giganti e Nicola e Paolo faranno riscoprire gli antichi giochi di una volta come il tiro alla fune con un massimo di sei bambini per ogni squadra e la tradizionale pentolaccia con un numero stabilito di 10 partecipanti. Ed ancora ruba bandiera (max 15 e 15 bambini) e la divertentissima corsa con i sacchi. I vincitori di riceveranno premi e sorprese. Non mancheranno laboratori di disegno, con album da colorare, in compagnia delle volontarie Anna, Marisa, Luigia, Nora, Livia, Giannina, Renata ed Olga e, per l’occasione, una buona merenda per tutti con e senza glutine. (amc)