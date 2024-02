La perturbazione se ne va e spalanca le porte alla primavera

MANTOVA Il peggioramento è alle spalle. Spazio alle schiarite, quindi, ma soprattutto ad un vero anticipo di primavera, palese nei prossimi giorni soprattutto nel pomeriggio.

Su Mantova la perturbazione ha scaricato circa 40 millimetri di pioggia (meno di 30 a sud del Po) in poco più di 48 ore. Per un mese come febbraio, non certo piovoso (la media mensile è di 47 millimetri) è certamente una quantità notevole. La pioggia scesa è stata quanto mai benefica per l’abbattimento della pesante cappa di polveri e di agenti inquinanti che gravava sull’area padana da almeno tre settimane.

Da oggi spazio alle schiarite e, per quanto incredibile, ad una quasi primavera che nei primi tre giorni della prossima settimana porterà il termometro vicino ai 15 gradi nelle ore del pomeriggio. Molto difficile, a questo punto, che l’inverno riesca di nuovo ad imporsi in quel che resta della stagione.

Lo scirocco che ha accompagnato la perturbazione ha portato la neve a quote molto elevate su tutte le Prealpi.

Da domani il tempo migliorerà radicalmente grazie al ritorno dell’anticiclone subtropicale. Sarà lui l’unico protagonista meteo dei prossimi giorni e almeno fino a giovedì 15 febbraio riuscirà a garantire tempo stabile e soleggiato. Anzi, da domani, e ancor più martedì e mercoledì, grazie al sole e alle correnti occidentali è in previsione un quasi anticipo di primavera, con pomeriggi davvero tiepidi per la stagione (temperature fra 14 e 15 gradi). Prima di allora, il tempo faticherà non poco a rimettersi in carreggiata. Oggi è attesa una coda perturbata nel pomeriggio-sera con altra pioggia, sebbene di debole intensità.

Già oggi sono attesi i primi rasserenamenti, più ampi dopo mezzogiorno, con temperature in netto aumento, previste attorno ai 13-14 gradi nel pomeriggio. Dalla serata e nella notte farà più freddo, con minime fra 1 e 3 gradi. Da valutare, infine, un veloce peggioramento fra venerdì e sabato per il transito di fronte nord-atlantico.

L’elemento saliente dei prossimi giorni sarà l’ennesimo anticipo di primavera con pomeriggi troppo tiepidi per la stagione, quindi con temperature oltre media fra 3 e 5 gradi. Negli ultimi anni il sensibile accorciamento del passo invernale non è stato una novità: con l’eccezione del solo febbraio del 2018 e del 2016, negli ultimi dieci anni in febbraio sono sempre stati raggiunti in città e in pianura i 17 gradi (e per più giorni) con punte di 22° nel 2021 e di 21° nel 2019, quanto basta per accelerare notevolmente il risveglio vegetativo delle piante.