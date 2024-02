Riapertura ponte di Acquanegra, raccolte oltre mille firme

ACQUANEGRA Riaprire celermente il ponte tra Acquanegra e Calvatone: la sottoscrizione partita nei giorni scorsi ha raggiunto e superato quota mille firme. Un risultato che è stato sottolineato con enfasi dal sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio, come riprova di una richiesta stringente da parte del territorio, anche per quanto concerne la rappresentanza giovanile dello stesso.

«Con le 300 firme raccolte a Bozzolo nel fine settimana , con grande partecipazione da parte dei giovani, ha raggiunto quota mille la somma delle firme raccolte per risolvere l’annosa questione della chiusura del ponte sul fiume Oglio – ha infatti dichiarato il primo cittadino bozzolese attraverso la propria pagina Facebook – La partecipazione popolare a questa azione democratica è stata trasversale ed ha visto una grande attenzione nella popolazione. Non si può dimenticare la forte integrazione delle iniziative economiche e dello stesso servizio ssociosanitario che vede i due ospedali di Bozzolo ed Asola fortemente integrati a livello della stessa direzione, dei primariati e delle risorse».

La soluzione possibile? Un ponte di tipo Bailey che possa dare sollievo a tutto un territorio visto che – come rimarcato dallo stesso sindaco di Bozzolo – la chiusura sta avendo anche delle ripercussioni forti sul settore economico con diverse attività commerciali che stanno subendo significative contrazioni al loro volume d’affari.