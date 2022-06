Parata di giovani stelle a Mariana per la “Festa dello Sport”

Mariana Mantovana Riuscita con successo la tre-giorni a Mariana della “Festa dello Sport”. L’evento organizzato dall’Avis locale con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha visto tre intense giornate dedicate allo sport in collaborazione con le associazioni del campo sportivo e del bocciodromo. Una parata di stelle delle giovani promesse dello sport Omar Garbin, Maurizio Malcisi, Fiorella Reia e Cristian Malcisi per il calcio; Simone Brisighella per il rugby; Giulia Marchi per il nuoto; Sharon Brusco disciplina karate; Mattia Meda per le bocce; Anna Cantarini per la ginnastica; Gabriel Renoldi per il pattinaggio e Giorgia Carnevali per lo snowboard sono state premiate da Cristian Orlandi in rappresentanza dell’Avis Provinciale di Mantova e da Cristina Maghella presidente dell’Avis di Mariana. Numerosa è stata la partecipazione delle esibizioni di ginnastica “Planet Gym” e quella di ballo della “Asd for you for me”. Grande soddisfazione ed elogi da parte del sindaco Davide Ferrari, delle autorità comunali, sportive, delle associazioni locali e degli abitanti di Mariana per la vitalità e l’energia che si è respirata in paese dopo i lunghi mesi trascorsi in chiusura a causa dell’emergenza sanitaria.