Trenord seleziona nuovi addetti assistenza&controllo

MANTOVA – Prosegue la campagna assunzioni di Trenord: l’azienda ferroviaria lombarda ha dato il via a una nuova ricerca di personale da inserire nel team Assistenza&Controllo, responsabile dell’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni. È possibile partecipare alla selezione fino al 30 settembre, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina “Lavora con noi” su trenord.it. Sul sito è possibile candidarsi anche per il ruolo di Esaminatore riconosciuto da Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, per occuparsi di formazione e valutazione del personale nelle scuole di Trenord. Il team Assistenza&Controllo è un gruppo giovane e dinamico, nato nel 2021 per potenziare l’assistenza ai passeggeri nelle stazioni, supportare l’attività di vendita e arginare l’evasione del biglietto, tramite controlleria a terra e a bordo. Suddivisi in squadre, gli operatori Assistenza&Controllo svolgono presìdi in alcune stazioni, spostandosi fra quelle che registrano i maggiori flussi di viaggiatori e quelle che sono interessate da variazioni di servizio o irregolarità. Gli addetti del team collaborano inoltre con la Security aziendale, in caso di criticità, mantenendo come focus l’assistenza ai passeggeri.