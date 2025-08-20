San Pio X, tutto pronto per i festeggiamenti dei 70 anni di comunità

MANTOVA – Cresce giorno dopo giorno l’attesa tra i residenti del quartiere San Pio di Mantova per i festeggiamenti dei 70 anni di Comunità. Una quattro giorni, dal 28 al 31 agosto, che porterà la firma dell’Associazione per l’Oratorio di S. Pio X e che per l’occasione disporrà pure del patrocinio del Comune. La festa farà leva su alcuni momenti di socializzazione che saranno caratterizzati da vari ambiti da quello dello sport a quello della musica, dell’arte, della cultura dei giochi di un tempo e della gastronomia. I promotori di questo evento puntano a coinvolgere non solo gli abitanti del quartiere, ma dei mantovani in genere e magari anche gli extramuros che per l’occasione tornano a vivere momenti di divertimento e di allegria nel contesto che li ha visti crescere e affrontare varie esperienze umane e sociali.

A dare il via ai festeggiamenti sarà il torneo di calcio che partirà lunedì 25 agosto mentre tutti i giorni dalle 18 alle 20 sarà proposto l’Aperipio con musica e cocktail mentre alle 19 aprirà i battenti lo stand gastronomico. Oltre a questo da giovedì a domenica dalle 20 alle 21 sarà la volta della Baby Dance per i bimbi e le bimbe; alle 23 verrà recitata la preghiera con la quale si conclude ogni serata. Al fianco della chiesa, poi, sarà allestito il mercatino missionario.