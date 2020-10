Servizi educativi per adulti nell’Hub Oltrepò di Quistello

QUISTELLO – Nuova sede per lo svolgimento dei corsi, in partenza a Quistello, dei Servizi di Educazione Adulti: questo è ciò che è emerso dalla riunione tra il sindaco Luca Malavasi, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giorni di Quistello Andrea D’Aprile, il dirigente del Cpia Mantova Massimo Pantiglioni e il coordinatore delle attività didattiche sulla sede di Quistello Massimiliano La Mantia.

Quest’anno infatti i servizi del Centro Istruzione Adulti Provinciale, conseguentemente all’emergenza sanitaria, hanno richiesto una nuova strutturazione logistica: le recenti normative per contenere l’emergenza sanitaria hanno imposto una riprogrammazione generale e il trasferimento, per l’anno scolastico 2020-21 nella sede dell’Hub Oltrepò.

Obiettivo raggiunto quindi quello di evitare l’interazione tra i frequentanti i corsi del Cpia e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo e mantenere localmente un servizio così importante. L’Amministrazione Comunale non potrà conseguentemente mettere a disposizione della cittadinanza lo spazio dell’Hub: anche se in questo momento la richiesta è diminuita si potrà utilizzare la Sala Studio da 20 posti all’interno del Centro Culturale Viani.