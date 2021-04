Via Visi: una rotatoria da 350mila euro da appaltare entro settembre

MANTOVA – La giunta Palazzi ha dato il via libera alla realizzazione della rotatoria di via Visi a Te Brunetti. L’opera è finanziata attraverso un contributo di 200mila euro ottenuti da un bando della Regione Lombardia dedicato agli enti locali a sostegno del tessuto economico. Altri fondi per la progettazione – 30mila euro – sono arrivati nel febbraio scorso dal ministero dell’Interno. L’esecutivo, inoltre, si impegna a finanziare con le casse di via Roma le spese ulteriori necessarie per la realizzazione dell’opera che costerà complessivamente 355mila euro.

I Comuni che beneficeranno del contributo regionale dovranno nondimeno affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 settembre 2021.

La rotatoria di via Visi permetterà di migliorare la viabilità e la sicurezza nel quartiere di Te Brunetti. Il nuovo assetto viario prevede pertanto un accesso diretto su via Visi per chi viene dal sottopasso di viale Montello per imboccare via Bellonci.