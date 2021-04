Fi: via il magone, resta il nulla… Un campo di patate con buche

MANTOVA – Prima c’era un magone. Adesso… niente. Su questo assunto il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pier Luigi Baschieri sollecita l’amministrazione a intervenire nel quartiere Due Pini, dove sino a qualche mese fa c’era l’invenduto e degradato garage Unieco. Prima di esso, questo pezzo di terra era utilizzato dai ragazzi del circondario come spazio ludico, e prevalentemente per partite di calcio fra giovanissimi. Lo sfortunato piano attuativo concesse che quell’area diventasse un garage, ma quasi nessuno in effetti acquisì al suo interno un posto auto.

Il risultato è che non solo la ditta costruttrice iniziò a navigare in cattive acque, ma anche che i giovanissimi dovettero abbandonare quel posto e recarsi altrove per tirare calci al pallone. L’intervento della giunta ha fatto sì che nei mesi scorsi l’area fosse liberata dal rudere e il verde ripristinato. «Ma solo sulla carta – precisa Baschieri –, dal momento che questo spiazzo si presenta pressoché inagibile per i giochi dei ragazzi. Ho svolto personalmente un sopralluogo e ho potuto appurare che il sedime si presenta molto sconnesso, pieno di buche. Oltretutto non c’è traccia del minimo per farne un campetto da calcio. Non ci sono porte, non ci sono reti, né tracciature… Insomma – conclude il capogruppo azzurro –, siamo a mezzo fra una mini-pista da motocross e un campo di patate, per dirla con le stesse parole usate dal sindaco Palazzi a proposito del sedime del Migliaretto».