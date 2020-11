Aiuti nel momento di difficoltà: arrivano i buoni spesa

GUIDIZZOLO – Arrivano i buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà durante il secondo lockdown e in generale in questo momento difficile per molti a causa della pandemia. Sia il Comune di Guidizzolo che il Comune di Medole infatti stanno aprendo gli appositi bandi per mezzo dei quali chi ha i requisiti può accedere alla misura di aiuto per l’acquisto di beni di prima necessità e in generale per fare la spesa.

La graduatoria dei richiedenti viene stilata in base a vari requisiti come reddito pro capite, situazione mobiliare e abitativa, numero dei componenti il nucleo famigliare e via dicendo. Nel caso di Guidizzolo sono stati inseriti anche i pensionati, che nello scorso bando non erano presenti. Il buono va da un minimo di 150 ad un massimo di 300 euro. Con tale denaro sarà possibile acquistare solamente beni di prima necessità. Per tutte le informazioni del caso è necessario contattare il Comune.