Basket A2 f – Bottazzi: “San Giorgio sulla strada giusta”. Domani con Cavezzo test al PalaSguaitzer

Mantova Archiviato il weekend ricco di impegni, conclusosi con due sconfitte di misura rispettivamente contro Alpo Basket e Faenza Basket Project, il MantovAgricoltura avrà l’occasione di rifarsi domani alle ore 21, sempre al PalaSguaitzer, nel test contro Cavezzo, formazione di serie B. Sofia Bottazzi, pedina fondamentale del San Giorgio, ha sottolineato la grande cura che il gruppo sta mettendo nella preparazione: «Questo primo mese di allenamenti è stato molto intenso. Stiamo ponendo particolare attenzione al miglioramento delle prestazioni fisiche e, al tempo stesso, cerchiamo di testare il nostro gioco nelle diverse amichevoli. Ottime basi di partenza: tanta è la voglia di fare bene e il gruppo è affiatato». I due test appena giocati sono stati un banco di prova importante contro due formazioni strutturate, seppur in due categorie diverse, per fare molto bene nei rispettivi tornei: «Gare fondamentali per dare un giudizio in merito al nostro lavoro. Giocare sabato contro Alpo, squadra con grandi ambizioni nel girone Nord, ci ha permesso di alzare il ritmo e curare alcuni dettagli su cui stiamo lavorando. Poi domenica con Faenza, team della massima serie, è stato un ottimo incontro chiuso a testa alta. Nonostante la sconfitta di soli sei punti e qualche distrazione concessa, dal confronto con i coach sono emersi segnali positivi. Rimaniamo concentrate sull’aspetto difensivo, con l’obiettivo di arrivare pronte all’inizio di campionato. Domani abbiamo il Cavezzo, altro test per valutare il nostro percorso di allenamenti, correggere gli errori e migliorare le collaborazioni di gioco». Infine, la guardia tiratrice, mantovana doc e a tutti gli effetti tra le veterane del gruppo, tesse le lodi delle sue compagne e del mood che si sta innestando nel gruppo: «Ammiro l’attitudine e la mentalità di questo gruppo. Stiamo costruendo basi solide, vogliamo migliorare insieme e sono sicura che potremo toglierci importanti soddisfazioni».