Italia Viva annuncia: il Recovery Fund arriverà anche a Mantova

MANTOVA – Italia viva ha presentato ieri con una diretta Facebook il “Nuovo piano infrastrutturale” per il mantovano, annunciando importanti progetti legati ai trasporti capaci di attirare investimenti e crescita.

Vi hanno preso parte il ministro alle pari opportunità Elena Bonetti, l’on. Matteo Colaninno, capogruppo nella commissione politiche Ue, l’on. Raffaella Paita, presidente della commissione trasporti, e l’ex assessore ai lavori pubblici di Mantova Luciano Battù. Nel corso della diretta, coordinata dai referenti locali di Iv Francesca Zaltieri e Fabio Madella, è stato definitivamente confermato lo stanziamento di 165 milioni per il raddoppio ferroviario della tratta Mantova-Cremona, già inseriti nel Recovery Plan. Milioni che si sommano ai 340 già stanziati per la prima tratta sino a Piadena, e i cui lavori inizieranno quest’anno per terminare entro il 2025.

L’obiettivo dichiarato dai renziani è far tornare il mantovano al centro del polo logistico pan-europeo. Allo scopo sono state presentate altre importanti opere infrastrutturali i cui progetti sono già stati predisposti, tra cui l’autostrada Mantova-Cremona, l’autostrada Tirreno-Brennero, il raccordo ferroviario tra Mantova e il Quadrante Europa di Verona, un rafforzamento del porto di Valdaro: il più importante porto intermodale della Lombardia orientale, che grazie al Mincio e al Po, consente alle merci di arrivare via fiume all’Adriatico (136 km).