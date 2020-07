Alla Boni il GioCamp “R…Estate con noi” con Pallavolo Mantova e Abc Virtus

MANTOVA E’ iniziato il 29 giugno e si protrarrà sino all’11 settembre “R…Estate con noi”, il GioCamp 2020 Multisport organizzato da Pallavolo Mantova e Abc Virtus Mantova (basket) alla Palestra Boni in via Luzio 7, in collaborazione con il Comune. E’ aperto a tutti i bambini dai 6 ai 14 anni. Saranno seguiti da istruttori qualificati dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30. Saranno settimane di sport, relax e divertimento per tutti. Per informazioni: Federica Cestari al 347/2976377 e Milli Negri 331/6479437. Il programma: ore 7.30-8.30 accoglienza dei bambini; 8.30-12.30 attività sportive (10.40: pausa merenda); 12.30-13 attività creative e 13-13.30 l’uscita. Ecco le tante attività proposte: mini-basket, mini-volley, atletica, palla-piede, bocce, green-tennis, vortex, baseball, go-back, tennis tavolo, rugby, tamburello, badminton e orienteering. I turni: 6/7-10/7; 13/7-17/7, 20/7-24/7; 27/7-31/7; 3/8-7/8; 10/8-14/8;17/8-21/8; 24/8-28/8; 31/8-4/9; 7/9-11/9.

Inviare mail a: abcvirtusmantova@gmail.com e pallavolomantova@libero.it