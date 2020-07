Open day online per i corsi di laurea al Poma

MANTOVA L’Ospedale di Mantova apre le porte virtuali agli studenti degli ultimi anni degli Istituti Superiori per presentare i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivi a Mantova: Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Educazione Professionale. L’open day sarà online nel rispetto di tutte le normative vigenti per la situazione emergenziale dovuta al Covid19. Non è prevista una giornata dedicata: ogni studente dovrà prendere contatti con i tutor del Corso di Laurea per colloqui personalizzati in base alle proprie disponibilità.

Ai partecipanti verrà illustrata l’offerta formativa e gli sbocchi occupazionali. Sarà inoltre possibile scoprire il metodo migliore per approcciarsi ai test, facendo tesoro delle strategie messe in atto da chi li ha superati con successo. I professionisti saranno disponibili a confrontarsi per sciogliere dubbi e per aiutare a capire meglio la direzione da prendere.

Gli studenti interessati potranno mettersi in contatto con il Corso di Laurea chiamando i numeri di riferimento. Fisseranno con i tutor colloqui in videochat. È la soluzione adottata a seguito del periodo emergenziale che ha visto anche lo stravolgersi delle modalità consuete di open day e lezioni. La teleconferenza è stata infatti la prassi del secondo semestre di quest’anno per lezioni, incontri e lauree.

Quali numeri chiamare per fissare il colloquio?

Infermieristica: 0376 464090, 0376 464813, 0376 464091

Fisioterapia: 0376 464102, 0376 464100

Ostetricia: 0376 464225, 0376 464240

Logopedia: 0376 464690, 0376 464924, 0376 464026

Educazione professionale: 0376 323914

Perché scegliere una professione sanitaria?

In queste professioni, preparazione e competenza vengono giocate all’interno di una relazione d’aiuto che porta a grandi soddisfazioni personali e professionali. Le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro sono reali. Dopo la laurea triennale è possibile continuare il proprio percorso formativo e di studio accedendo alla Laurea Magistrale, a Master di primo e secondo livello e a Dottorati di ricerca.

Nell’anno accademico 2019-2020 gli iscritti al primo anno sono stati in totale 145, mentre i laureati dell’anno accademico precedente sono stati 96.

Quali sono i corsi di laurea attivi a Mantova?

Fisioterapia, Infermieristica, Educazione Professionale Sanitaria, afferenti all’Università degli Studi di Brescia, Logopedia e Ostetricia, afferenti all’Università degli Studi di Milano.