Pandemia: Zolezzi (M5S) mette sotto accusa i macelli

MANTOVA «Ho presentato un’interrogazione presso il ministero della salute riguardo all’aumento di focolai di nuovo coronavirus, legati alla filiera della carne, che si stanno verificando in provincia di Mantova», dichiara il parlamentare Alberto Zolezzi (M5S).

Un fenomeno tutt’altro che isolato, a detta del pentastellato: «In Puglia erano stati riscontrati 71 casi in un macello; in Germania nel mattatoio Tönnies si sono verificati oltre 1.533 casi; negli Usa i focolai nei macelli sono stati più di 200, e altri anche in Irlanda, Francia, Regno Unito, Olanda, Spagna, Canada».

L’ipotesi più probabile per Zolezzi sarebbe imputabile all’elevata densità di lavoratori, unita alla bassa temperatura nei macelli stessi (sotto a 23,1°), e al rumore che impone sforzi e vicinanza per farsi capire».