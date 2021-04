Dietro le sbarre per spaccio di stupefacenti, padre e figli di Sustinente

SUSTINENTE – i Carabinieri di Quistello e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga, supportati dal cane “Grinder” del Nucleo Cinofili di Orio e coordinati e diretti dal sostituto procuratore in turno della Procura della Repubblica di Mantova, nell’ambito di un’attività d’indagine legata ad una cessione di stupefacente avvenuta nei giorni precedenti a Quistello, facevano irruzione presso l’abitazione di una famiglia di persone straniere, padre 52 enne e due figli, di Sustinente recuperando 500 grammi circa di hashish, suddiviso in cinque pezzi, e qualche grammo di sostanza stupefacente di tipo cocaina oltre ad euro 6.150 in denaro contante ritenuto provento dell’attività delittuosa. Anche queste persone venivano tratte in arresto ma associate presso la casa circondariale di Mantova, in attesa di udienza di convalida.