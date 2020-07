Atletica – Doppietta virgiliana a Concesio nel salto in lungo: vincono Mondini (Gonzaga) e Begni (Libertas)

MANTOVA Gli atleti mantovani continuano a farsi onore nei meeting fuori provincia. Giovedì sera, alla Riunione Regionale Assoluti a Concesio (Bs), svoltasi in notturna, è sceso in pedana il lunghista dei Gonzaga Luca Mondini (al secondo anno nella categoria Allievi; nella foto), il quale con una buona progressione ha chiuso la gara in prima posizione con la misura di 6.61. Il modo migliore, insomma, per riprendere la stagione e recuperare il tempo perduto. Nella medesima gara riservata alla categoria cadetti ha primeggiato un altro mantovano, Matteo Begni (classe 2006 della Libertas), con un ottimo 5.49; terzo il compagno di squadra Daniel Gilberti (5.06).