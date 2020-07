Calcio 2ª Categoria – Ciccone: “La mia Villimpentese, matricola terribile”

VILLIMPENTA Dopo una stagione trionfale, nella quale soltanto il Covid è riuscito a fermarla, la Villimpentese si appresta a sbarcare in Seconda Categoria sull’onda dell’entusiasmo di un campionato conclusa da imbattuta e in corsa anche per la Coppa Lombardia, prima che l’emergenza sanitaria mettesse fine alle ostilità. «Non sarà semplice confermarsi nella categoria superiore – afferma l’allenatore gialloblù, Gerardo Ciccone – non partiremo per vincere il campionato, però non ci nascondiamo sulla possibilità di correre almeno per i play off; sarebbe falso dire che puntiamo solo alla salvezza».

In una rosa già molto competitiva, la società ha inserito alcuni elementi di assoluto valore che fanno della Villimpentese una matricola terribile. «Il voto che va dato alla dirigenza per la campagna acquisti è certamente alto – osserva Ciccone – la squadra andrà comunque giudicata sul campo. In Seconda sono obbligatorie le quote ed elementi come Furghieri, Giubertoni e Sangermano danno ampie garanzie: le referenze sono ottime e direi che gli obiettivi sono stati centrati. La società, come dicevo, merita dunque un grosso applauso, ma attenzione ai facili entusiasmi: in Seconda troveremo squadre attrezzate e competitive, ma anche noi possiamo dire la nostra e dimostrare sul campo di poter stare nella nuova categoria». La Villimpentese si candida dunque ad un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione. «Cercheremo di rendere la vita dura alle avversarie – ribadisce mister Ciccone – l’organico che mi è stato affidato mi soddisfa in pieno e un piazzamento tra le prime cinque lo ritengo alla portata».

La Villimpentese inizierà la preparazione il 24 agosto e prenderà parte anche alla Coppa Lombardia.