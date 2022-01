Atletica indoor – Gavioli (Rigoletto) vince il triplo a Parma

MANTOVA Buon inizio di stagione indoor per gli atleti della Rigoletto, che a Parma sono scesi in pista in un periodo non facile. Incoraggiante 3° posto per l’allieva Denise Sarzi nel salto con l’asta e 2.92 di Gloria Miglioli, entrambe a pochissimi cm dal personale. Marta Lui ha conquistato il 3° gradino del podio nei 50 hs con 8”27 e ha centrato la finale B nei 50 piani chiusi in 7”33. Esordio positivo per l’allievo Eugenio Blasevich nei 50 m (6”63) e nei 50 hs (8”12) dove è giunto 3°. Diego Lorenzini ha chiuso i 50 in 6”64. Filippo Gavioli ha trionfato nel salto triplo, con 13.49, nonostante qualche difficoltà nel trovare la rincorsa corretta. Stesso problema per i due forti astisti Edoardo Cavicchia e Pietro Montanari che si sono dovuti accontentare di una misura, per loro modesta, di 4.02. Prossimo appuntamento domenica a Casalmaggiore dove ieri hanno corso le atlete dei Gonzaga. Marta Comini si è piazzata terza nei 60 ostacoli in 9’’15 in entrambe le prove. La sorella Rossella ha corso in 9’’27 e 9’’52. Mentre Valentina Diviggiano nei 60 piani ha chiuso in 8’’62 la prima prova e 8’’63 la seconda, al di sotto dei suoi valori.