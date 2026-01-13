Atletica indoor – La pattuglia Libertas in evidenza su più fronti

Mantova Atleti Libertas impegnati su più fronti in questo fine settimana. Positivi i riscontri, nonostante i quindici giorni di chiusura del campo scuola in piena stagione agonistica abbiano rallentato la preparazione. A Casalmaggiore i velocisti hanno testato lo stato di forma sui 60 metri in una pista indoor “strapiena”. Bravo Thomas Lipreri, appena giù dal podio con 7”67 di personale. Anche Najiri Quagliarella, neo cadetta, si batte con grinta, va in quarta finale e la vince con 8”61, classificandosi 16ª su un centinaio di partecipanti. Ottime prove anche per D’Amato (8”74), Biaggi (8”72), Squassabia (8”89) e Meneghinello (8”55) in attesa di cimentarsi nei 200 e 400 metri. Buon debutto per Enrico Gallo: 7”47, fuori di poco dalla finale assoluta. A Padova miglioramento nei 1500 metri per Oscar Torresani, che con 4’29”68 realizza un bel personale. A Parma torna in gara Matteo Begni, che supera di poco i 6 metri nel salto in lungo. Primi assestamenti dopo nuove scuole, università e lavoro: l’importante è ritrovare il piacere di gareggiare, mettendo basi solide per la stagione.