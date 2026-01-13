Ciclocross – Iris Rolfini è 8ª ai Campionati Italiani

Brugherio Più che positivo è stato il piazzamento ottenuto ai recenti campionati italiani di ciclocross dalla mantovana Iris Rolfini, che difende i colori del marchigiano Club Corridonia. A Brugherio (Mb), domenica, l’atleta virgiliana ha conquistato l’8° posto tra le donne élite, confermando il proprio valore in una gara di alto livello. Su un circuito molto impegnativo, Rolfini ha saputo tenere il ritmo delle avversarie più forti e nel finale ha spinto con decisione sui pedali per provare a raggiungere il podio tricolore, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Una prestazione comunque convincente, quella di Iris, che testimonia la buona condizione di forma con la quale si è presentata all’appuntamento nazionale e il lavoro svolto durante la stagione. Nel corso del 2025-2026, Iris ha collezionato numerosi podi in vari contesti, tra cui il Trofeo Lombardia, il Master Cross dell’Emilia Romagna e il circuito veneto, consolidando la propria esperienza e il percorso di crescita nel ciclocross. L’atleta mantovana continua così a farsi notare nel panorama nazionale, dimostrando costanza, determinazione e capacità di competere ad alto livello.