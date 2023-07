Atletica leggera – Doppio “legno” per Guarriello e Biancoli ai Campionati Italiani

MOLFETTA Due medaglie di legno per gli atleti mantovani ai Campionati Italiani di atletica che si concludono oggi a Molfetta. La mogliese Giulia Guarriello, dell’Atletica Guastalla Reggiolo, si è piazzata al quarto posto nella gara dei 100 ostacoli. Identico risultato per Federico Biancoli, della Riccardi Milano, nel salto con l’asta. Per entrambi resta un pizzico di rammarico per non essersi espressi ai loro massimi livelli, ma anche la consapevolezza di avere dato tutto.

Giulia, si sapeva, si è presentata all’appuntamento tricolore dopo una prima parte di stagione tribolatissima e costellata di infortuni, anche se il 13.38 corso al Challenge era un ottimo biglietto da visita. Ha disputato la prima batteria quasi in surplace, strappando una facile qualificazione senza spingere troppo, in 13.64, preceduta dalla più esplosiva Elena Carraro (Atl. Brescia, 13.13). Meglio dell’atleta mogliese, nella seconda “semi”, hanno fatto anche Giada Carmassi (Atl. Brugnera, 13.18) e Nicla Mosetti (Bracco Atletica, 13.24); e così si è arrivati alla finale rispettando le gerarchie stagionali. «Vorrei avvicinarmi ai 13 secondi netti» aveva detto la mogliese alla vigilia della gara. Per salire sul podio sarebbe “bastato” avvicinare il personale (13.27), invece è uscito un non esaltante 13.56 e la quarta posizione alle spalle di Carmassi, che ha bruciato al fotofinish Carraro (entrambe a 13.14) con Mosetti terza in 13.32.

Biancoli è entrato in gara nell’asta superando i 4.95 al secondo tentativo e quindi i 5.20 al terzo. La misura successiva sarebbe valsa il bronzo, ma Federico ha deciso di rischiare il tutto per tutto a caccia della medaglia più preziosa, fallendo però i salti a 5.35 (due volte) e l’ultimo tentativo a 5.40. Oro quindi a Simone Bertelli, dell’Atletica Piemonte, con 5.40; argento per Matteo Oliveri (Virtus Lucca) a 5.30; e bronzo per Matteo Madrassi (Libertas Udine) con un 5.20 saltato al primo tentativo.

Per due atleti che rosicano un pochino per il podio soltanto accarezzato, ce n’è uno che festeggia la prima convocazione in maglia azzurra. E’ infatti ufficiale la squadra per gli Europei Under 20 di Gerusalemme in programma dal 7 al 10 agosto. Il team azzurro sarà composto da 95 atleti, di cui 52 uomini e 43 donne. Nella comitiva azzurra c’è anche il bozzolese Elmehdi Bouchouata, dell’Interflumina E’ Più Pomi, che correrà in Israele i 1500, distanza nella quale una settimana fa ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani (dove è stato anche bronzo negli 800).