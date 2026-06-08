Atletica leggera – Emily Meneghinello (Libertas) campionessa regionale Allievi

CLUSONE (Bg) Campionessa regionale! Emily Meneghinello tiene alti i colori della Libertas vincendo i 400 m a Clusone ai Regionali Allievi. Una vittoria tutt’altro che scontata, ottenuta contro atlete di grande valore. Emily non si è limitata a vincere, ma ha anche migliorato il proprio primato personale, fermando il cronometro a 56’’14. Ora la preparazione è finalizzata ai Campionati Italiani di Grosseto, in programma tra 20 giorni. In quell’occasione i tecnici nazionali sceglieranno la squadra che parteciperà agli Europei di metà luglio. Emily ha già ottenuto il minimo nei 400 e coltiva la speranza di conquistare un posto nella staffetta 4×400. Soddisfatta la professoressa Grazia Attene, che la allena e intravede in lei ulteriori margini di miglioramento.