Atletica leggera – Rigoletto in grande spolvero a Cremona

MANTOVA Sabato scorso si è svolta una delle ultime gare stagionali per l’Atletica Rigoletto, con buoni riscontri per gli atleti impegnati a Cremona. Una giornata intensa tra pedane e pista, dove non sono mancati miglioramenti personali e prestazioni incoraggianti in vista della chiusura dell’anno agonistico.

Spicca su tutti il risultato di Elisa Cavicchioli, seconda classificata nella gara del martello da 4 kg femminile con un’ottima misura di 46.33 metri. Confermati ancora una volta il suo livello tecnico e la sua costanza: da anni ai vertici della specialità, Elisa si consolida come punto di riferimento nella società del settore lanci.

Sempre nel martello, buono anche il quarto posto di Sara Altomare, categoria Allieve, che ha scagliato l’attrezzo da 3 kg a 41.06 metri, dimostrando solidità e buone prospettive di crescita.

Confortante progresso per Olivia Orsi nei 1.500 metri, chiusi in 11esima posizione con il nuovo primato personale di 5:11.52, tempo che ha migliorato il suo precedente limite. Nella stessa gara bene anche Marta Rasini (13esima in 5:16.89) e Chiara Donadello (15esima in 5:28.04), entrambe protagoniste di prove positive e regolari in tutto l’anno agonistico.

In campo maschile, Manuel Martinelli ha corso i 100 metri in 11.92, migliorando il suo personale in una gara di alto livello, mentre Leonardo Setti ha chiuso i 800 metri in 2:08.61, continuando il suo percorso di miglioramento nella specialità del mezzofondo veloce.

Da rimarcare, infine, lo splendido risultato di Valerio Capuzzo, che nella 10 km di Suzzara, ha conquistato un meritato 2° posto assoluto, al termine di una gara ben gestita e chiusa con una prestazione di spessore. Per l’Atletica Rigoletto la ciliegina sulla torta di un fine settimana ricco di soddisfazioni.