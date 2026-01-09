Atletica – Libertas, Oscar Torresani terzo tra gli Allievi al Cross di Bedizzole

Mantova La Libertas Mantova non molla mai e, nel suo 74esimo anno di vita, dà il benvenuto al 2026 con lo spirito giusto: campestri e gare indoor a scandire l’inizio di stagione. Bella prova di Oscar Torresani al 37° Cross di Bedizzole, appuntamento ormai classico e sempre molto partecipato. Come da tradizione in Lombardia, i forti mezzofondisti si sono dati battaglia su un percorso tortuoso, selettivo e decisamente impegnativo, che non ha lasciato spazio a distrazioni. Oscar ha interpretato la gara con grande intelligenza e determinazione, confermando il suo ottimo stato di forma: 3° tra gli Allievi e 4° assoluto, risultato di grande prestigio in un contesto di alto livello. Ma il calendario non concede tregua. Domenica prossima Oscar sarà di nuovo in pista, impegnato sui 1500 metri nella kermesse indoor di Padova, banco di prova importante in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Nel frattempo, una nutrita pattuglia di circa venti velocisti, dai Cadetti agli Assoluti, sarà protagonista a Casalmaggiore, dove si testeranno sui 60 metri indoor per un primo assaggio di velocità pura. La stagione è appena iniziata, l’entusiasmo non manca e la Libertas continua a dimostrare, anno dopo anno, di essere viva, presente e competitiva.