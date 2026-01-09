Podismo – Il freddo non ferma i 2000 partecipanti alla Camminata del Donatore

Malavicina Domenica si è tenuta a Malavicina la 52ª edizione della Camminata del Donatore, manifestazione Podistica Ludico Motoria organizzata dal gruppo Podistico AVIS Polisportiva Malavicina-Belvedere. La partecipazione di atleti sia “singoli” che appartenenti ai gruppi podistici è andata ben oltre le aspettative degli organizzatori e, grazie a una macchina organizzativa ben rodata, i quasi 2000 podisti partecipanti hanno espresso opinioni più che positive per l’evento. 51 sono stati i gruppi podistici presenti provenienti dalle province di Verona, Mantova e Brescia. I quasi 2000 iscritti hanno potuto scegliere fra i due percorsi previsti dagli organizzatori con lunghezze di 6,5 e 12,5 chilometri, disseminati di punti ristoro per garantire a ogni partecipante la possibilità di bere e ricaricarsi durante (e dopo) lo svolgimento della corsa. Primo il Gruppo Podistico Romani di Verona con la notevole cifra di 66 iscritti, seguito dal gruppo “Le Sgalmare” di Colà del Garda con 56 iscritti. Fra i gruppi mantovani da citare la Polisportiva Pozzelese, l’Avis di Suzzara, l’A.s.d. Spartacus di Marmirolo (in cui milita Alberto Marogna più volte vincitore della Maratonina di Mantova). Molti sono stati i commenti positivi verso la manifestazione da parte dei podisti che, per la prima volta e non, si sono recati nella frazione di Roverbella e questo rappresenta sicuramente un importante risultato sia per il gruppo che per tutto il podismo amatoriale mantovano. In chiusura si sono tenute le premiazioni (presentate come tutta la manifestazione dal simpaticissimo speaker Ovidio Losigo) di tutti i gruppi presenti. Dopo il ringraziamento ai partecipanti e ai volontari del presidente Davide Piccoli (recentemente confermato per il prossimo quadriennio), sono intervenuti Barbara Miglioranza (Presidente di Unione Marciatori Veronesi), Filippo Nobis (Presidente del Consiglio Comunale di di Roverbella), Vanni Maieli (Vice Presidente della Polisportiva Malavicina – Belvedere), Denis Marchesini (Presidente della Sezione Avis Malavicina – Belvedere) e Claudia Sambenini (Presidente di Aido Roverbella). Arrivederci al 2027.