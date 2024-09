Atletica Rigoletto – Davide Bagnoli è d’argento nell’alto. Sara Altomare sul podio del martello

MANTOVA Accompagnati dal tecnico dei lanci Nicola Bonfà, i ragazzi dell’Atletica Rigoletto hanno conquistato un podio e buone prestazioni tecniche ai Campionati Regionali Cadetti di Busto Arsizio. Sara Altomare, già in possesso del minimo per i Campionati Nazionali, è salita sul terzo gradino del podio nel lancio del martello con 36.27. Chiara Lulli si è piazzata 6ª nel lancio del disco con 23.20 e Anna Xhimo ha sfoderato una buona prestazione nel giavellotto con 21.26. Gaia Girelli ha saltato 10 metri giungendo 9ª nel triplo, a pochi centimetri dalla finale. Vittoria Zampriolo ha saltato 1.35 nell’alto, mentre Margherita Ruggiero nel salto con l’asta ha valicato l’asticella a 2.30. Domenica a Mariano Comense si è svolta la finale nazionale B di società. Davide Bagnoli, per un giorno saltatore in alto della Bergamo Star Atletica, è arrivato 2° con la misura di 1,90. Ha poi fallito di un soffio la quota di 1.95, sicuramente alla sua portata, dimostrando di valere anche i due metri.