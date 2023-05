Atletica – Rigoletto e Libertas brillano ai Campionati di Società allievi

Mantova Nello scorso weekend si sono svolti a Bergamo i Campionati di Società Allievi e l’Atletica Rigoletto era presente con la squadra femminile al completo. Ottimo terzo posto per Matilde Bosi nel lancio del disco con 31.43, quinta Giulia Nasi (30.75) che poi si migliora di oltre 3 metri nel martello 43.71. Bosi si è piazzata quarta nel peso con personale ritoccato di oltre un metro a 10.89. La forte mezzofondista Elisa Marconi ha ottenuto il minimo per i campionati nazionali di categoria alla sua prima gara sui 2000 siepi, 4ª in 7’53″13, per poi fare il personale anche negli 800 metri in 2’26″62. Personale anche per Olivia Orsi e Rebecca Ottoni nei 1500, rispettivamente con 5’11″15 e 5’31″79. Nei 3000 nuovo PB per Marta Rasini (11′ 41″38) come pure per Giulia Savioli nei 400 (1’07” 37). Nel salto in lungo, Alice Diprima ha stabilito il nuovo PB con 4.49. Nella marcia 5 km, Giulia Aldrighetti ha migliorato il proprio record in 30’20″25, Anna Baraldini ha chiuso in 31’05″50. Matilde Butturi ha saltato 1.30 nell’alto e chiuso i 400 hs in 1’17″37. Discrete le staffette 4×100 con Diprima, Butturi, Negri e Bassi (56″11) e la 4×400 Savioli-Ottoni-Orsi-Marconi (4’36″65).

Ottimi risultati anche per la pattuglia Libertas. Matteo Begni sale sul podio nel lungo con un ultimo salto a 6.51, a 4 cm dal 2° posto: buon viatico per i prossimi Campionati Italiani. Dove andrà anche Salvatore Savaia nei 2000 siepi: con 6’29”76 ha ottenuto il limite ed è 6° di due affollate serie. Poi è sceso sotto i 2 minuti negli 800 (1’59”49), mancando il limite di soli 19 centesimi. Sempre su buone misure nel giavellotto Luca Rondini (è 5° con 44.12), che porta punti preziosi anche nel peso (10.62). Mattia Vanoni lancia il disco a 31.78 ed è 9°. Vittorio Fedeli dovrà imparare a distribuire meglio le sue energie nei 1500 e 3000. Michele Frati fa il personale nei 200 con 24”44. Generosi miglioramenti per Morad Allali nei 400 e Ramon Schivi nei 400 ostacoli. La staffetta 4×400 (Schivi, Fassi, Allali, Savaia) viene squalificata da un decisione arbitrale discutibile.

Segnaliamo infine le belle performances delle atlete della Spartacus a Crema. Marcella Carreri ha vinto i 60 piani ragazze con personale di 8”43; settima Ginevra Negri con 8”98 (PB). Elisa Ghizzi è seconda nel salto in alto cadette con 1,44 (PB) e Giusy Oliverio undicesima negli 80 con 11”44.