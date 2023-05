Podismo – Maratona boom: oltre 300 iscritti. Curtatone si prepara alla festa

Curtatone Ha già superato la considerevole soglia dei 300 iscritti la prima edizione della Maratona della Battaglia, che domenica inaugurerà la sua storia a Curtatone. E’ un appuntamento a suo modo epocale per lo sport di casa nostra visto che per la prima volta si disputerà una maratona “vera”, quella di 42 chilometri, nella provincia mantovana. Sui luoghi della famosa battaglia risorgimentale il Club Supermarathon ha allestito un evento che ha già richiamato concorrenti incuriositi da ogni parte d’Italia, dal Nord come dal Sud. Nelle intenzioni degli organizzatori, la kermesse di Curtatone punta a diventare una delle dieci maratone più importanti del Belpaese. E i numeri d’esordio sono certamente benauguranti.

La giornata di domenica si preannuncia molto intensa, unendo alla maratona la mezza e la non competitiva di 9 km, ma non mancheranno anche prove riservate ai più piccoli attraverso come la Junior Run del sabato alle Grazie per fare promozione alla corsa. Epicentro dell’evento sarà l’Impianto Sportivo del Boschetto che ospiterà non solo partenza e arrivo, ma anche tutti i servizi nel suo appositamente allestito villaggio espositivo, tra cui musica dal vivo e risottata alla mantovana, entrambe sia al sabato sera che alla domenica nel dopogara.

La partenza della maratona è fissata per domenica mattina alle 9, orario unificato per tutte le gare. La Junior Run si correrà come detto nel pomeriggio del sabato, mentre si provvederà alla consegna dei pettorali e pacchi gara, dalle 9 alle 19 presso i tavoli della segreteria nel piazzale del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie. Chi vorrà farlo alla domenica potrà presentarsi presso la zona di partenza dalle ore 7.30. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 60 euro per la maratona e 30 per la mezza, con termine prorogato fino al mattino di gara. Verranno premiati i primi tre concorrenti assoluti e di categoria al termine di una giornata in cui si correrà in tutto il Comune di Curtatone e attraverso la storia d’Italia.