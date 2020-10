Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, Tea co-main sponsor

MANTOVA Continua la partnership tra il Mantova Calcio a 5, quest’anno denominato Saviatesta, e Tea Energia. La multiutility mantovana conferma il proprio impegno a fianco della portacolori virgiliana nella massima serie e rivestirà il ruolo di co-main sponsor. Il logo dell’azienda sarà al centro della maglia da gioco.

Ieri mattina l’ufficializzazione dell’accordo, con il direttore generale Cristiano Rondelli che ha consegnato simbolicamente una maglietta da gioco al presidente di Tea Energia Massimiliano Ghizzi. Tea ha ricambiato con una fornitura alla squadra di borracce brandizzate col logo dell’azienda.

Ma è tempo di pensare al campo: già oggi è vigilia di campionato. Domani la compagine allenata da Frane Despotovic se la vedrà con il temibile Sandro Abate Avellino. Una trasferta tosta per i biancorossi, che scenderanno in campo alle 16 con diretta facebook su PMG sport.

Tra le file dei biancorossi potrebbe esserci una sorpresa: a quanto si apprende la federazione serba avrebbe quasi ultimato le pratiche per il transfert del laterale serbo Strahinja Petrov.

Il numero 10 però non è ancora ufficialmente a disposizione del tecnico Despotovic: l’ultimo passaggio riguarda la federazione italiana, che dovrà ricevere la documentazione e formalizzare il tesseramento del 27enne, punto fermo della nazionale del paese balcanico.

Dopo due vittorie consecutive, i biancorossi non vogliono arrestare la propria marcia, e dunque punteranno al colpo grosso anche in Campania, anche se sarà un’altra gara molto complicata, pur contro una squadra, quella avellinese, che sinora non ha raccolto punti nelle prime due uscite di campionato. Il Saviatesta, insomma, dovrà essere più forte di tutto e tutti se vorrà proseguire la propria marcia in testa alla classifica. Un primato che ora condivide con i trevigiani del Came Dosson.