Auto – Solferino Pecso, buon debutto per Dallamano-Darderi sulla Ypsilon Rally4

Solferino L’equipaggio della Solferino Rally Pecso, Dallamano-Darderi, ha scelto il Rally del Brunello per debuttare sulla nuovissima Lancia Ypsilon Rally4. La gara toscana, che si è corsa sulle colline senesi nei dintorni di Montalcino, è stata caratterizzata da un percorso sterrato tecnico e molto veloce, dove bastava una sbavatura per compromettere le prestazioni. I portacolori del sodalizio virgiliano hanno condotto un rally costante, migliorando prova dopo prova i tempi registrati, e salendo sul palco d’arrivo in sesta posizione nella classe Rally4 che vedeva ben 19 partenti.